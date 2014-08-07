中港个股：中国石化旗下便利店分支进军水产业，拓非油品销售业务

路透香港8月7日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周四称，旗下加油站便利店品牌“易捷”与西藏高原天然水有限公司合作推出饮用水，以拓展非油品销售业务。

中石化的新闻稿称，双方将利用易捷便利店向消费者推广“易捷•卓玛泉”天然冰川饮用水。该公司副总裁、油品销售事业部主任张海潮说，“西藏卓玛泉拥有得天独厚的水资源，先进的生产设备、技术及良好的管理能力，双方将共同开发并尽快投放市场。”

资料显示，西藏水资源十分丰富，地表水资源量为4,482亿立方米，约占全国的七分之一。香港另一家上市公司西藏5100 亦从事高端瓶装矿泉水的生产及销售。

易捷便利店为中国石化销售有限公司其中一项主要业务。中石化正寻求为销售公司引入社会资本而与潜在战略投资者进行接触，目标于本季落实有关事宜。

中石化此前亦与台湾润泰集团签订业务合作框架协议，对易捷便利店商品实施联合采购降低成本，选取上海易捷便利店为试点合作经营并扩大合作范围，探索电子商务与O2O（线上与线下联动）业务合作事宜等。