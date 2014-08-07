《中国债市每日综述》消息寡淡现券回归平静，待经济数据更多指引

* 公开市场延续14天正回购操作，现券恢复平稳

* 后市方向不明，二级市场波动微弱

* 新债发行亦中规中矩，未起波澜

* 观望各项数据，等待新的指引

路透上海8月7日 - 中国银行间市场现券周四走势归于平淡，因公开市场上午继续进行的14天正回购操作，无论是期限还是规模上，均无可圈可点之处，现券收益率和IRS因此变动微弱。

交易员称，目前机构对后市不明，缺乏交投意愿。在包括信贷等更多经济数据公布前，只能观望等待。

上海一银行交易员表示，上午现券收益率还有升有降，而午盘后走势陷入僵化。以剩余期限近五年的国开行固息债 为例，午后多数时间仅在4.8650%附近窄幅波动。

他解释说，本周公开市场操作尘埃落定，新债也无惊无喜。缺乏方向的市场，只能盘整以待。

银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四先跌后升，较上日尾盘变动不大，公开市场央行小幅净回笼，正回购利率不变，基本在市场预期内，全天IRS缺乏明显方向，以窄幅区间波动为主。

自周五(8日)起，将有7月进出口贸易数据、工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等经济数据陆续公布。7月新增信贷及社会融资等金融数据也有望在下周亮相。

北京一银行交易员补充说，虽然整体收益率变化不大，但仍有部分基金维持较为明显的买意，也算是清淡市况下的一抹亮色。

国开行固息债140209最新报价 在4.8800%/4.8650%，上日尾盘为4.8900%/4.8500%。

中金所目前成交最多的五年期国债期货合约TF1409 今日收报93.036元，较上日结算价跌0.046元，或0.05%。

农发行上午招标的一年、两年和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.2609%、4.5585%和4.6973%；对应投标倍数为3.59倍、3.01倍和3.49倍。

**14天回购大挫，连续净回笼无碍资金面**

中国央行周四公开市场小幅净回笼100亿元人民币，但对银行间流动性几无影响，货币市场主要回购加权利率 全线下行，其中14天品种降幅超50个基点(bp)。交易员表示，随着一个月内相对偏长期限资金价格的回落，供需结构不匹配问题今日略有改善。

“随着最近两天隔夜和七天价格不断回落，今天14天价格终于也下来了，期限利差缩窄，我们看到结构失衡的问题早盘有所改善。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员亦指出，公开市场今日200亿元操作规模符合预期，资金面总量上稳定，短期限资金供给感觉优于上日。

中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。

上述华南一银行交易员并提到，对本月资金整体不太担忧，不过下周中又将有新股申购，还是将关注其对资金的影响情况。

下周三(13日)和周四(14日)两天，为长白山和会稽山两家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,712.30亿元，较上日的9,245.75亿元略减；其中，隔夜品种成交6,959.89亿元，上日为6,971.75亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0493 3.0658 -1.65 6,959.89

七天 3.4987 3.5607 -6.20 1,259.41

14天 3.5342 4.0604 -52.62 306.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0600 1.4550 +160.50 2,559.03

七天 2.5650 2.6350 -7.00 265.95

14天 2.7500 3.6500 -90.00 26.59

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1100 3.1510 -4.10 --

七天 3.5800 3.6000 -2.00 --

14天 3.5300 4.1100 -58.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0400 3.0510 -1.10 --

七天 3.5110 3.5590 -4.80 --

三个月 4.6941 4.6982 -0.41 --