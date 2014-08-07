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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 14:10 BJT

欧股业绩：雀巢维持全年财测不变，将启动80亿瑞郎股票回购

路透苏黎世8月7日 - 雀巢(Nestle) 周四维持全年业绩预估不变，称将启动80亿瑞郎股票回购。该公司第二季营收加速增长。

食品行业正面临艰难的环境，因新兴市场需求放缓，且发达国家市场物价下降。

截至6月的六个月，雀巢净利降至46亿瑞郎(合50.7亿美元)，低于分析师平均预估的50.1亿瑞郎，因瑞郎汇率走强产生影响。

上半年经汇率波动和并购活动调整后的营收增幅加速至4.7%，高于上年同期的4.1%和第一季的4.2%。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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