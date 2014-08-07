版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本GPIF将提高日股投资配比，提振美元/日圆

0559GMT

* 澳元/美元跌0.90%，新西兰元/美元下滑0.15%，美元/日圆升0.25%，欧元/日圆涨0.29%

* 日股日经指数收高0.48%，沪综指午后跌0.68%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.48%，美国10年期公债收益率报2.4672%

* 政界消息人士周四表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)计划将国内股票投资配比目标由当前的12%提高至20%以上，旨在为该国老龄化人口带来更高的投资回报。

* 澳洲7月失业率跳升至12年高位，降息预期骤然升温

* 欧洲央行(ECB)周四料维持利率不变，等待着看稍早祭出的一连串措施的效果，同时亦密切关注乌克兰冲突带来的风险。 (完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐