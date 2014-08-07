《汇市简讯》欧洲盘初：日本GPIF将提高日股投资配比，提振美元/日圆

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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* 澳元/美元跌0.90%，新西兰元/美元下滑0.15%，美元/日圆升0.25%，欧元/日圆涨0.29%
* 日股日经指数收高0.48%，沪综指午后跌0.68%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.48%，美国10年期公债收益率报2.4672%
* 政界消息人士周四表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)计划将国内股票投资配比目标由当前的12%提高至20%以上，旨在为该国老龄化人口带来更高的投资回报。
* 澳洲7月失业率跳升至12年高位，降息预期骤然升温
* 欧洲央行(ECB)周四料维持利率不变，等待着看稍早祭出的一连串措施的效果，同时亦密切关注乌克兰冲突带来的风险。 (完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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