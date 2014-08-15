离岸人民币：台湾银行业7月底人民币存款2,930亿元，月增约0.9%

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透台北8月15日 - 台湾央行周五表示，至今年7月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,930.26亿元，较前月成长约0.9%。
与香港6月底人民币存款 9,259.14亿元相较，台湾人民币存款约达香港的31.64%，上月则为30.63%。
7月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,409.88亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为520.38亿元。
台湾央行稍早发布的6月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量15.5%，金额为862.4亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请点选 (bit.ly/1oUxAoL)
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元) 2014年
7月 2,930.26 2,409.88 520.38 172.50 788.67 --
6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 862.40
5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60
4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50
3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行。(完)
离岸人民币新闻请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。