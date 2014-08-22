更正-离岸人民币：台湾银行业7月底人民币存款2,930亿元，月增约0.1%（8月15日）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(人民币存款应为较前月成长约0.1%，非0.9%)
路透台北8月15日 - 台湾央行周五表示，至今年7月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,930.26亿元，较前月成长约0.1%。
与香港6月底人民币存款 9,259.14亿元相较，台湾人民币存款约达香港的31.64%，上月则为30.63%。
7月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至2,409.88亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则为520.38亿元。
台湾央行稍早发布的6月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量15.5%，金额为862.4亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请点选 (bit.ly/1oUxAoL)
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元) 2014年
7月 2,930.26 2,409.88 520.38 172.50 788.67 --
6月 2,927.38 2,400.86 526.52 176.58 758.53 862.40
5月 2,900.79 2,331.81 568.98 169.07 735.81 819.60
4月 2,875.37 2,276.08 599.29 152.21 707.77 919.50
3月 2,683.92 2,118.64 565.28 146.74 886.23 1,040.38
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142.08 706.53 1,401.25
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行。(完)
离岸人民币新闻请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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