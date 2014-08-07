全球金市：金价守在1,300美元以上，乌克兰局势提振黄金吸引力

0624 GMT，现货金 基本持平在每盎司1,306.20美元，周三上扬1.4%。上日现货金触及7月29日以来高点1,309.60美元。
美国黄金期货 也持稳，报1,307.50美元，上日上涨1.8%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称周三持仓下降2.4吨至797.65吨。
市场正关注周四的美国失业金申领数据，以判断美国经济强劲程度。投资者也正静候欧洲央行的货币政策声明。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1306.2 0.21 0.02
现货银 20.02 0.01 0.05
现货铂金 1466.3 12.3 0.85
现货钯金 854 6.7 0.79
COMEX期金 1307.5 -0.7 -0.05
COMEX期银 20.06 0.036 0.18
汇率
欧元/美元 1.3373
美元指数 81.504
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军；审校 李爽/张若琪)