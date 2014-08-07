《全球汇市》日本GPIF提高股市投资消息打压日圆，澳洲疲弱数据压制澳元

欧元 持稳于1.3387美元。周四稍晚欧洲央行将发布政策决定。

欧元周三一度低见1.3333，为去年11月来最低，因意大利和德国公布令人失望的经济数据，打压了欧元人气。

欧洲央行预计将维持利率不变，继续评估6月降息并出台刺激措施的影响。欧洲央行在6月时降息至纪录低位，成为首家向银行收取隔夜存款费用的央行，并且出台了新的超低成本、四年期贷款计划。

市场将关注欧洲央行总裁德拉吉对经济状况的评价，鉴于德国经济面临的风险上升，对俄罗斯的制裁正在起效，以及地域政治风险均会令欧洲央行调降对经济前景的看法。

澳洲国民银行资深汇率策略师Emma Lawson说，“承认经济面临风险将足以令欧元下跌，但更为关键的是他们是否认为这些只是次要或短期因素。这将对欧元有更多正面影响；可能是短期的。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3376 1.3381 -0.04 -2.68 1.3745

美元/日圆 102.27 102.09 +0.18 -2.88 105.30

欧元/日圆 136.77 136.61 +0.12 -5.50 144.73

美元/瑞郎 0.9080 0.9072 +0.09 +1.70 0.8928

英镑/美元 1.6840 1.6853 -0.08 +1.72 1.6556

美元/加元 1.0921 1.0913 +0.07 +2.83 1.0620

澳元/美元 0.9265 0.9353 -0.94 +3.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8459 0.8477 -0.21 +3.08 0.8206

澳元/日圆 94.750 95.480 -0.76 +0.96 93.850

新西兰元/日圆 86.500 86.540 -0.05 +0.10 86.410

英镑/日圆 172.22 172.05 +0.10 -1.21 174.33

澳元/新西兰元 1.0946 1.1027 -0.73 +0.90 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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