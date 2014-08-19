离岸人民币：统一中控二度发行宝岛债，五年期以3.9%定价--销售文件

路透台北8月19日 - 根据销售文件，台湾食品大厂统一 旗下统一企业中国控股 再度发行的两档宝岛债，最终三年期利率以3.5%定价，五年期则以3.9%定价。

销售文件显示，三年期和五年期发行规模均各为5亿元人民币。

这两档宝岛债由中国信托银行担任主承销商。

统一中控今年1月在台湾发行了该公司的首档宝岛债，当时三年期以3.6%定价，发行额度为10亿元人民币。(完)