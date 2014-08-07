台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料突破0.80%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(8日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.80-0.82%

* 受访机构：六家

路透台北8月7日 - 台湾央行将于周五标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高、两年期存单标售金额首度倍增至200亿台币带动下，加权平均得标利率料突破0.80%，较前次得标利率0.747%走高约6基点。

路透周四访谈六家金融机构，其中四家预估本次两年期存单加权平均得标利率将较集中在0.80-0.81%，另两家本土行库则分别预估在0.81-0.83%、0.83-0.85%。

受访交易人士均指出，若比照上周五364天期存单得标利率较前次增加5.8点，再加上标售量增加一倍的风险贴水，得标利率应该会突破0.80%。

“0.8%应该是共识了吧，至少比照364天期利率往上加。”一位公股银行交易人士说。

另一位公股银行交易员则称，虽然本次标售量较前次倍增，但若得标利率升至0.80%，应该会吸引更多资金参与，投标倍数应该会较前次上扬。

“这利率蛮甜的，倍数应该会增加，毕竟短票利率才0.6%。”该交易员说。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，日前宣布，本月起将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单，加权平均得标利率为0.598%，符合市场预期的0.57-0.60%。

台湾央行此前的第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%