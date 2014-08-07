日本债市：公债价格下跌，据称GPIF将减少债市投资配比

在GPIF消息出炉前，指标10年期日债收益率 持平上日水准，而在消息出炉后则是上涨1个基点至0.525%。

30年期日债收益率 则是上涨1.5个基点至1.695%，稍早报1.680%。

“日债市场对日经指数反弹做出回应，而日股表现是受到路透报导GPIF消息提振，”三菱UFJ摩根士丹利证资深固定收易策略师Naomi Muguruma表示。

Muguruma指出，GPIF新的配置大致与预期相符，但时点最终将取决于对日债市场的影响效果。

“日债市场人士接下来想要知道的是，GPIF要花上多久时间才会开始调整投资组合至新的模型标准，这点目前尚不明朗，”Muguruma提到，她并称国内投资人仍逢低买进日债，导致该政策对市场冲击有限。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.150% +0.5 0.145%

10年期公债 0.525% +1.0 0.515%

20年期公债 1.385% +0.5 1.380%

30年期公债 1.695% +1.5 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.95 -0.08 146.03

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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