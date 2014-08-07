台湾金融：央行官员称未考虑开放本地银行间台币NDF业务

路透台北8月7日 - 尽管本地银行亟力要求开放台币的无本金交割远期外汇(NDF)业务，但台湾央行外汇局官员周四仍然表示，目前并未考虑开放台币NDF业务。

该不愿具名的官员指出，NDF业务投机性太强，厂商若要避险现行也有很多管道，因此目前并未考虑开放这部分业务。

另外一位中央银行不愿意具名的官员指出，目前无本金交割远期外汇(NDF)，本地银行可与其海外分行承做，但银行同业之间无法承做。

虽然金管会近期密集询问了银行对于业务开放的建议，但该官员指出，目前为止央行并未收到金管会任何的建议，若此部分的业务若要开放，还需待层峰指示。

金管会一位高层官员对路透表示，在调查金融进口替代业务开放需求时，由于每家银行都有提出开放台币NDF的事情，因此将尽快洽央行等相关单位研拟开放，了解央行到底有什么疑虑，若是担忧开放对汇市的影响可藉由额度控管方式来减低。