欧元债市：德债收益率创纪录低位，因俄罗斯和西方关系紧张

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
对欧元区经济构成的风险会在欧洲央行(ECB)会议上引发新的关注，之前该风险被认为对金融市场作用微乎其微，欧洲央行此前暗示将会在一段时间维持政策不变。
ECB总裁德拉吉此前表示，希望在采取其他措施前，看到6月降息和9月向银行提供低成本长期贷款的效果。
不过一些分析师表示，通胀率数据低于预期，且周三的数据显示意大利第二季意外陷入经济衰退，可能会促使德拉吉在会后新闻发布会上表露出更多的紧迫感。
德国10年期公债收益率 跌两个基点至1.086%，刷新纪录低位。德债期货 上涨30个跳动点至149.12。德国2年期公债收益率 触及逾一年最低，跌至负的0.001%。
荷兰合作银行的利率分析师Lyn Graham-Taylor称，“我们开启了规避风险的模式，主要是应对乌克兰和俄罗斯的情势。人们关注报复性制裁措施对经济的影响。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/田建华; 审校 王洋)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/