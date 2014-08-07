欧元债市：德债收益率创纪录低位，因俄罗斯和西方关系紧张

对欧元区经济构成的风险会在欧洲央行(ECB)会议上引发新的关注，之前该风险被认为对金融市场作用微乎其微，欧洲央行此前暗示将会在一段时间维持政策不变。

ECB总裁德拉吉此前表示，希望在采取其他措施前，看到6月降息和9月向银行提供低成本长期贷款的效果。

不过一些分析师表示，通胀率数据低于预期，且周三的数据显示意大利第二季意外陷入经济衰退，可能会促使德拉吉在会后新闻发布会上表露出更多的紧迫感。

德国10年期公债收益率 跌两个基点至1.086%，刷新纪录低位。德债期货 上涨30个跳动点至149.12。德国2年期公债收益率 触及逾一年最低，跌至负的0.001%。

荷兰合作银行的利率分析师Lyn Graham-Taylor称，“我们开启了规避风险的模式，主要是应对乌克兰和俄罗斯的情势。人们关注报复性制裁措施对经济的影响。”(完)

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