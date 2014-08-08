台股业绩：台积电7月合并营收649.3亿台币，年增率24.6%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透台北8月8日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，7月合并营收为649.3亿台币，较上年同期成长24.6%。
台积电先前曾表示，预估第三季合并营收2,060-2,090亿台币，较第二季的1,830亿成长12.6%-14.2%；并称第三季营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。
该股今日收跌0.82%，报120.5台币；大盘加权股价指数 则收跌0.50%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年 7月 649.3 +7.6% +24.6
2014年 6月 603.4 -0.7% +11.7
2014年 5月 607.9 -1.8% +17.4(完)
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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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