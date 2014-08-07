CNH动态：离岸即期收低，涨势遇阻后出现美元空头回补

路透香港8月7日 - 离岸人民币现汇 周四下跌，中止前四天涨势，并与境内人民币逆向而行。市场在明日中国外贸数据明日出炉前先行了结稍早的获利部位，而午后在岸汇价升幅缩减，又激出另一波美元空头回补，带动汇价收在当日低点附近。

不过，交易员指出，由技术面来看，人民币短线仍然看好，预期明日的贸易数据也不会太差，除非央行释出阻升的讯息，预料离岸汇价下一目标看向6.15水平，一旦突破则可能到6.14。

“下午美元买盘比较强，估计在岸购汇的力道出来，离岸有些空头回补，”一中资行人士说。

另一亚系银行人士则表示，进出口数据料仍支持人民币走强。不过，市场也会观察在岸汇价与中间价靠拢后央行的态度，以作为未来交投方向基础。

本地时间下午5:30时，离岸人民币现汇 报6.1659，较上日跌54点子或0.08%，日中低点在6.1670；中间价 今日以6.1670开出，上日在6.1681。

在岸汇价为8月1日以来首度较离岸汇价高，为正价差40点子，昨日为负价差10点子。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2408/6.2448，上日在6.2250。

中国周五将公布进出口数据，最新路透调查结果显示，受稳外贸扶持政策作用显现，中国7月出口料短期企稳，而银行收紧贸易融资授信规模以及人民币汇率波动加剧，提升商品贸易融资的汇率对冲成本，令进口承压，外贸将继续延续出口强、进口弱的格局。

接受调查的30位分析师调查中值显示，7月出口和进口料分别同比增长7.5%和3.0%，出 口较上月略增，而进口增幅放缓，当月贸易顺差料达270亿美元。

境内人民币兑美元即期 连续第四天收升，报6.1619，幅度与中间价升幅相仿。交易员反映6.15-16元区间是重要的技术关口，且明天公布7月进出口数据前也有谨慎情 绪，日内突破6.16元后也看到较多购汇，市场基本实现供需平衡。 （完）

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