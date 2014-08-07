中国新债：财政部下周五将代理招标489亿元地方债，期限三年及五年

路透上海8月7日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(15日)代理招标发行今年第五批地方政府债，总额489亿元人民币，期限包括三年及五年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该批地方债中三年期包括云南、厦门、辽宁、安徽、贵州、西藏六个省市，五年期品种除上述省市之外，还包括湖北和广西。
具体内容如下:
地区 三年期 五年期
发行额(亿元) 发行额(亿元)
云南 77 77
厦门 6 6
辽宁 40 40
安徽 69 69
贵州 45 45
西藏 5 5
湖北 2
广西 3
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合计 242 247
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)
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(发稿 吴芳; 审校 林高丽)