台湾汇市：台币连三日收贬，国际美元走强外资略有汇出

* 台币连三日收贬，实质交易则持平 * 外资稍有汇出 * 关注欧洲央行利率决议 * 明日实质交易区间暂看29.970-30.030 路透台北8月7日 - 台币兑美元 周四连三日收贬，惟实质交易则大致 持平。汇银人士指出，国际美元走强，外资持续汇出，而出口商也在30整数关卡附近抛汇， 台币交易黏着。此外各方对于今日欧洲央行的利率决策也相当关注。 汇银人士表示，国际美元指数似有走出新一波上升的趋势，推测央行有可能希望台币趋 贬，因此预估台币可能将缓步走贬至30之上。只不过，他们表示，目前外资虽稍有美元买需 ，但并无大举汇出的倾向，短期将先靠向上周五的美元高位30.030。 〞最近外资汇出大约是因为现金股利多一点，因为股票市场其实是有买有卖的。〞一位 大型商银交易人士说。 另一位大型公营银行交易人士则表示，虽然台币交易黏着，但若国际美元挟此走强趋势 ，不排除出口商的抛汇价位会往右移至30.030的水位，测试前波台币低位。 韩国韩元兑美元 周四收在1,037/1,037.5，上日在1,033.75。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元由折价转为价平。 美元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.004/30.024左右，上日纽约盘收在29.98 0。 台币今日主要交易区间在29.996-30.004，上日交易区间主要在也在29.996-30.004。交 易员预估明日主要交易区间在29.970-30.030。 台湾股市周四小幅收跌。分析师指出，由于目前至8月中旬仍有企业公布半年报的变数 ，令买盘偏向保守。 外资及陆资在台股卖超14亿台币，再由上日的买超转为 卖超。 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/7(四)：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；美国一周初请失业金人数；美国6月消 费者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委 员会会议，会后将公布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据；日本7月服务业景气判断指数；德国6月贸易收支； 英国6月贸易收支；美国第二季非农生産率和单位劳工成本；美国6月趸售(批发)库存和销售 ；日本央行公布政策决定。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.061 30.056 29.880-30. 30.056 5.53 7.93 061 元太外汇经纪公司 30.060 30.053 29.990-30. 30.053 2.40 2.345 060 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.115/-0.100 -0.140/-0.125 (完)