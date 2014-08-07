路透伦敦8月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：未能收在月线图云区底部1.3338美元下方。相对强弱指标与蜡烛图上的锤线背离，双双暗示短线料会有反弹。倘若反弹受制于三个月下行趋势，这将不会影响到空头图型。
英镑/美元：过去数周来低位1.68145再次守住，且有小幅反弹，料将先是跌向1.6694/80，之后是1.6523，并下探2013年至2014年走势的38.2%回档位及2014年低位1.6280/53。较长期来看，最终可能跌至1.60。
澳元/美元：情况没变，市场仍承压。日内艾略特波浪数偏空，可能跌至5月低位和200日移动均线0.9203/0.9184。此处附近还有55周移动均线0.9202，以及32.8%回档位0.9195。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3371 1.3381 -0.07 -2.72 1.3745
美元/日圆 102.27 102.09 +0.18 -2.88 105.30
欧元/日圆 136.72 136.63 +0.07 -5.47 144.63
美元/瑞郎 0.9081 0.9072 +0.10 +1.71 0.8928
英镑/美元 1.6838 1.6853 -0.09 +1.70 1.6556
美元/加元 1.0932 1.0913 +0.17 +2.94 1.0620
澳元/美元 0.9266 0.9353 -0.93 +3.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8458 0.8477 -0.22 +3.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2150 1.2144 +0.05 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7930 0.7938 -0.10 -4.42 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2338 9.2256 +0.09 +4.37 8.8474
美元/挪威克朗 6.2652 6.2635 +0.03 +3.28 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 戴素萍 审校 田建华)