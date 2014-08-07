中国债市：公开市场符合预期IRS变动不大，关注经济数据及资金价格变动

路透上海8月7日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四先跌后升，较上日尾盘变动不大，公开市场央行小幅净回笼，正回购利率不变，基本在市场预期内，全天IRS缺乏明显方向，以窄幅区间波动为主。

“早上开盘(Repo 1Y)先下了点，最低到3.70%，后来有些机构在pay(付固定收浮动)，马上又回来了，差不多在3.73%；”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员并指出，市场对公开市场净回笼提前已有预期，今日对现券和IRS都影响偏弱，目前相对于七天回购 3.50%左右的价格，Repo 1Y在3.70%附近比较正常，后续IRS进一步方向性选择，除了要关注将公布的7月经济数据外，还要关注资金价格变动。

他认为，回购利率再明显下行空间或有限，尤其是8月中下旬新一轮新股申购料将开始，对资金或形成冲击。

中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监 管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。

银行间流动性几乎未受到净回笼的影响，货币市场主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 全线下行，其中14天品种降幅超50个基点(bp)。交易员表示，随着一个月内相对偏长期限资金价格的回落，供需结构不匹配问题今日略有改善。

周五开始7月宏观经济数据将陆续出台，其中周五公布进出口贸易数据，下周一是工业生产者价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6400/3.7380 3.6920/3.7700 3.9120/3.9963 4.1230/4.2130 4.1260/4.4100

上日 3.6413/3.7533 3.6950/3.7760 3.9097/3.9980 4.1220/4.2120 4.1257/4.4057

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变动 -0.0013/-0.0153 -0.0030/-0.0060 +0.0023/-0.0017 +0.0010/+0.0010 +0.0003/+0.0043

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。