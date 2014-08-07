《路透晚报》--8月7日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收升，此前有消息称GPIF拟扩大投资国内股市

日本股市日经指数周四收升，终止连五日跌势，此前有消息人士对路透表示，日本政府退休金投资基金(GPIF)计划扩大投资国内股市。日经指数上涨0.5%至15,232.37点，稍早一度跌至6月30日以来最低15,085.69，受日圆升值及地缘政治疑虑所影响。

--中国股市：沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，短线调整压力加大

中国股市沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，并连续第三日下跌，短线调整压力加大。沪综指收报2,187.669点，跌29.796点或1.34%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交1,371亿元人民币，上交易日为1,402亿元。

--香港股市：收在两周低位附近，因澳门博彩类股重挫

香港股市收在两周低位附近，因令人失望的7月收入打压澳门博彩类股走软。恒生指数收跌0.8%至24,387.56点。恒生国企指数跌0.9%。

--汇市：日圆受GPIF消息打压下滑，澳元受就业数据冲击走低

日圆兑美元下跌，有关日本公共养老基金计划增加本国股市投资配比的消息带来压力。美元兑日圆上涨0.3%，报102.40日圆，脱离周三触及的一周半低位近101.76日圆。美元兑欧元基本持稳。美元指数则略低于11个月高点。欧元兑美元下跌近0.1%至1.3372美元。

受到澳洲国内失业率意外跳升打击的澳元兑美元，在欧洲盘初下跌0.9%至0.9268美元。澳元一度跌至0.9263美元，创6月初以来最低。

--欧元债市：德债收益率创纪录低位，因俄罗斯和西方关系紧张

德国公债收益率(殖利率)触及纪录低点，因投资者担心俄罗斯回击制裁会对欧洲本已脆弱的经济复苏造成冲击，这也使得欧洲央行另有问题需要考量。德国10年期公债收益率一度跌两个基点至1.086%，刷新纪录低位。德债期货上涨30个跳动点至149.12。德国2年期公债收益率触及逾一年最低，跌至负的0.001%。

--国际油市：布兰特原油涨向105美元，因美国原油库存下降及乌克兰冲突

布兰特原油期货升向每桶105美元，因美国石油库存下降，而且东西方因乌克兰冲突导致紧张气氛升级。0838GMT，布兰特原油9月合约基本持平，报每桶104.52美元。美国原油期货微跌0.1%，报96.79美元。

--金属期市：伦铜在美元转跌后持稳，期镍因供给忧虑而上扬

伦敦期铜持稳，在前一日曾触及五周低点。美元从隔夜的九个月高位下滑，缓解了基本金属所面临的压力。伦敦期镍上涨逾1%，之前消息称巴布亚新几内亚的一座矿场本周停产，因发生骚乱，这引发了对于供给的担忧。不过周四该矿复产。

三个月伦敦期铜上扬0.4%至每吨6,997美元。上海期交所主力10月期铜下跌0.5%，报每吨49,750元人民币。

--全球金市：金价守在1,300美元以上，乌克兰局势提振黄金吸引力