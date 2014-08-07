金属期市：伦铜在美元转跌后持稳，期镍因供给忧虑而上扬

“欧洲经济状况目前是市场的主要担忧，亦是推动金属走势的关键因素。”咨询公司Rivkin的分析师Tim Radford说道。“不过，我认为欧洲央行很可能在年底前做出政策回应，若实施量化宽松，对于金属市场将起到支撑作用。”

意大利第二季经济意外滑入衰退，德国6月工业生产较前月仅增长0.3%，远低于预估。

0729 GMT，三个月伦敦期铜 下滑0.1%至每吨6,964美元。该合约周三曾跌1%，触及五周低点6,951.75美元。交易商将期铜周三的突然走弱归因于期权到期。

上海期交所主力10月期铜 下跌0.5%，报每吨49,750元人民币。

一位中国驻巴布亚新几内亚的使馆官员周四表示，该国一处由中国公司控股的镍矿在停工三日后恢复生产。此前该矿由于受到持械村民的袭击而暂时关闭。该镍矿价值21亿美元，2014年预计产镍2.2万吨。

伦敦期镍 上涨1%，报每吨18,923美元。当有关该矿停产的最初报导出炉后，期镍一度触及一周高点。（完）

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