新兴汇市：亚币多数下跌，乌克兰危机升级且澳洲就业数据疲弱

马币(林吉特) 下滑，受累于杠杆基金和银行间投机客卖盘。坡元 触及七周低点，因宏观基金卖出坡元。
不过人民币 连续第二日升穿中间价，因中国经济趋稳，投资者增加做多人民币。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.30 102.11 -0.19 +2.91 105.28
坡元 1.2511 1.2482 -0.23 +0.97 1.2632
台币 30.061 30.056 -0.02 -0.37 29.950
韩元 1037.00 1033.70 -0.32 +1.77 1055.40
泰铢 32.24 32.21 -0.09 +1.92 32.86
菲律宾披索 44.08 43.71 -0.84 +0.73 44.40
印尼卢比 11795.00 11745.00 -0.42 +3.09 12160.00
印度卢比 61.35 61.50 +0.24 +0.73 61.80
马币 3.2080 3.1990 -0.28 +2.10 3.2755
人民币 6.1614 6.1633 +0.03 -1.74 6.0539
(完)
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(编译 田建华/朱晓军；审校 张明钧/高琦)