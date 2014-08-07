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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 17:08 BJT

葡萄牙金融：银行股普遍下跌，投资人担心银行业为救助圣灵银行买单

路透里斯本8月7日 - 葡萄牙最大上市银行Millennium bcp 股价周四早盘大跌逾10%，其他银行也大幅走低，因投资者担心银行业将为政府救助同业圣灵银行(BES)买单。

Millennium bcp股价上日已经大跌了15%，尽管葡萄牙证券业监管机构CMVM周三稍晚曾颁布为期一天的卖空禁令。0745GMT，该国PSI20股指 下跌3.4%。

葡萄牙银行业共同出资成立银行重组基金，政府通过该基金投入49亿欧元对圣灵银行进行重组。投资者担心各家银行可能要承担一大部分救助金。

“人们仍担忧银行业需要为救助圣灵银行买单。而圣灵银行是这些银行的竞争对手。在圣灵银行事件发生后，机构投资者明显在卖出整个葡萄牙银行股。”Orey Financial交易员Jose Novo表示。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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