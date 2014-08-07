更新版 1-台湾数据：7月出口较去年同期增5.8%低于预期，手机出口锐减

(新增细节)
路透台北8月7日 - 台湾财政部周四公布，7月出口金额较上年同期增5.8%，低于市场预估的成长6.98%；进口则成长9.5%，高于市场预估的增8.55%。
财政部的新闻稿指出，7月出口以电子产品、矿产品、化学品增加较多，资讯与通信产品、光学器材则呈减少。
财政部统计处处长叶满足表示，行动穿戴装置推陈出新，包括苹果 iPhone 9月即将推出新机等出料效应，让积体电路7月出口金额达到62.2亿美元的历史单月新高，该项目约占7月总体出口金额的23.2%，并拉动电子产品出口金额连续三个月达到近85亿美元。
虽然电子产品出口看来表现亮丽，但叶满足同时指出，7月手机出口较去年同期大减3.5亿美元，约减65.4%，则出乎意料，拖累7月出口表现不如预期。
财政部表示，欧美景气续朝正向发展，行动穿戴装置推陈出新，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临，有助推升出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化、国际产业竞争加剧及亚洲新兴市场成长步调蹒跚等，则约制部分成长力道。
7月贸易顺差为26.1亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
7月年变动率(%) 6月年变动率(%)
整体出口金额 +5.8 +1.2
--中国(含香港) +6.5 +3.4
--美国 +2.4 +11.8
--欧洲 +8.9 +2.8
--日本 -1.9 +4.8
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
2013年
12月 +1.2r +10.1 +22.1r
11月 +3.4r -0.5 +43.5r
10月 +0.7r -2.9r +41.1r
9月 -7.0 -0.7 +23.4r
8月 +3.6 -1.2 +45.8r
7月 +1.6 -7.7r +32.2r
6月 +8.7r +6.8 +32.6r
5月 +0.7r -8.0 +44.0r
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.2r +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.6r +22.2r +5.1r
注：r为修正值。(完)
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(记者 林妙容; 审校 黄凯)