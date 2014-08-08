台湾货币市场：8月8日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,617.5亿台币亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,828.85亿台币： 08/11 3,987亿台币 08/12 1,032亿台币 08/13 2,235.25亿台币 08/14 2,236.8亿台币 08/15 759.5亿台币 08/18 4,331.5亿台币 08/19 1,850.2亿台币 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 08/26 4,722.1亿台币 08/27 2,729.50亿台币 08/28 3,958.5亿台币 08/29 1,077亿台币 09/01 2,117.7亿台币 09/02 1,046.5亿台币 09/03 888.5亿台币 --公债到期102.875亿台币。 08/10： 101甲7期公债付息 9亿台币 08/11： 89甲11期公债付息 15.375亿台币 08/12： 99甲7期公债付息 14亿台币 08/13： 98甲5期公债付息 12.75亿台币 08/14： 97甲5期公债付息 15.75亿台币 08/16： 91甲7期公债付息 15亿台币 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 --国库券到期300亿台币。 08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。 **紧缩因素： --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定数额200亿元，8/13标售。 --8/11：台湾央行月度标售两年期定存单，金额为200亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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