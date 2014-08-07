欧洲汇市：英镑持稳，关注稍候英国央行的货币政策会议结果

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
英镑兑美元周三下跌，因工业和制造业产出数据令人更加怀疑，未来几个月经济成长是否强劲到足以推动央行在2014年底前调升利率。
RBC Capital Markets全球汇市策略主管Adam Cole表示，“无论经济数据如何，年底前升息的可能性一直是在约50%，(自从)Mansion House演说后大幅调整以来，几乎没变过。”他指的是英国央行总裁卡尼6月的讲话。
“升息可能性是从50%跳升至100%，或者跌向零，这将决定英镑的走向。”
英镑兑美元 小跌0.1%至1.6840美元。欧元兑英镑 持平，报0.7920英镑。
路透调查访问的分析师没有人认为英国央行周四将调整政策。(完)
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周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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