美国各类经济指标总览--2014/8/7

美国劳工部周四公布，美国8月2日止当周初请失业金人数降至28.9万人，预估为30.5万人。一周初请失业金人数 四周均值为29.4万人，为2006年2月以来最低水准。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，6月消费者信贷增加172.6亿美元，至3.21万亿美元，预估为增长185 .5亿美元。5月消费者信贷被上修至增加196.4亿美元，之前公布为196亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 6.2 (7月) 6.1 (6月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.9 (7月) 增加29.8 (6月修正值) 平均时薪(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月) 实质所得(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.0 (第二季初值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.0 (第二季初值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差415.4 (6月) 逆差446.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.9 (8月2日当周) 30.3 (7月26日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.3 (6月) +0.7 (5月修正值) 个人所得(%) +0.4 (6月) +0.4 (5月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (6月) +0.3 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.6 (6月) 增加196.4 (5月修正值) 企业库存(%) +0.5 (5月) +0.6 (4月) 建筑支出(%) -1.8 (6月) +0.8 (5月修正值) 消费者信心 90.9 (7月) 86.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 89.3 (6月) 98.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 97.3 (6月修正值) 100.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 504 (6月) 491 (5月修正值) 新屋销售(万户) 40.6 (6月) 44.2 (5月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (6月) -0.6 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +1.7 (6月修正值) -0.9 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.7 (7月) 56.0 (6月) 供应管理协会制造业指数 57.1 (7月) 55.3 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (5月) +1.0 (4月修正值) 进口物价(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月修正值) 出口物价(%) -0.4 (6月) +0.1 (5月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)