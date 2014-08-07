重温稿-《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.62%，保险兴趣低银行料为主力

* 招标品种：财政部20年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(8日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、券商)

* 预测区间：4.54%-4.70%

* 预测均值：4.62%

路透上海8月7日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行20年期固息国债。路透调查显示，近期现券二级走势平稳，一级市场需求亦不瘟不火，而对于超长期限品种的主力需求保险机构，20年期限较为尴尬，参与积极性料不高，因此银行配置需求或仍为主力，预计需求一般，中标利率在4.62%。

“期限短，保险也不拿，”上海一银行交易员表示，在超长期限的各类品种中，保险机构仍认为20年品种期限较之30年和50年仍相对偏短，配置积极性不强，还是银行会有需求。

华北一银行交易员指出，个人感觉保险机构的市场参与度有限，而银行多少会拿点，即便是持有到期的话，适量配点也挺好的。

结合最近一二级市况，国信证券最新定价研究报告则认为，近期的利率债一级市场招标行情基本稳定，与二级利差不大，也与机构预期基本相符，没有太大偏差。但是，对于超长期限国债而言，如果部分保险机构仍有类似需求在，则招标结果会相对较低。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为4.6104%。剩余期限19.3年的固息国债130016 券，最新估值在4.5745%。

该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。