港股业绩：中信电讯中期净利下滑约54%，未来拟拓海外市场

路透香港8月7日 - 电讯服务供应商--中信国际电讯集团 周四公布，中期净利较上年同期下降54.6%，但若撇除去年同期的特殊项目，期内核心盈利同比则升57.7%，因为公司增持澳门电讯后相关盈利贡献增加。

公司主席辛悦江在业绩发布会上透露，未来中信国际电讯将以中国大陆为基础、港澳为桥梁、加快海外市场的开拓。

“目前海外的客户已经形成规模，台湾、日本、美国、欧洲，我们在阿根廷和南非也有研发团队。近年我们打开土耳其市场，还派商务人员到蒙古、俄罗斯拓展业务。”他说。

中信国际电讯在联交所发布的公告称，截至6月底止首六个月净利为3.6亿港元，去年同期为7.94亿港元；每股盈利由去年同期的0.315港元下降至今年上半年的0.108港元。

期内营业额按年上升120.0%至41.39亿港元；公司宣派中期股息每股0.027港元，去年中期股息则为0.024港元。

除去去年同期的特殊项目（减去认股权费用）5.65亿元，整体经营溢利较去年同比上升57.7%。

中信国际电讯去年6月完成增持澳门电讯79%股权，使其在后者的持股量增至99%。上半年澳门电讯税后纯利润上升7.1%达5.3亿港元。主要增长因素为移动通讯、互联网、数据及企业解决方案。

此外，公司位于港岛鸭脷洲的新数据中心今年3月竣工，总面积4万平方尺，已正式投入使用；公司还将扩建澳门电讯现有的数据中心。