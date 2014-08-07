更新版 2-台湾人事：经济部长张家祝已提出书面辞呈，行政院长予以慰留

(更新行政院说法)

路透台北8月7日 - 台湾经济部长张家祝周四傍晚称已提出书面辞呈，针对路透查询，行政院发言人孙立群表示，行政院长江宜桦将予以慰留。

孙立群说，〞院长极力慰留张部长，但短时间内恐怕不会有结果。〞

张家祝在声明中表示，高雄气爆事件持续纷扰，国家已停滞不前，而地方仍持续指责中央，造成政局动荡不安，因而选择一肩扛起，承担所有责难，期盼藉此呼吁朝野抛开政党利益，共同携手解决当前困境。

他并指出，对于高雄灾变，中央与地方的责任归属，未来自有公正客观单位加以调查认定。

〞部分政治人物，不断利用错误讯息进行政治操作...看见有些政治人物心中只有选举和立场，并没有真正关心灾民和复建，甚感痛心。〞他在声明中说。

张家祝于去年2月18日上任，仅上任约一年半。他指出过去一年半来，在恶劣的政治环境下，经济部重大政策均无法推动，已感心力交瘁，尤其许多在野人士只有杯葛，没有是非，令人完全无法苟同。

稍早高雄市副市长吴宏谋已召开记者会宣布辞职，除吴宏谋外，高雄市水利、工务及捷运局长也已向市长陈菊请辞。

近日外界出现指责高雄市声浪，称高雄市对外称不知爆炸段箱涵的存在不符事实，但吴宏谋说，研判该段箱涵偏离北侧并不在竣工图中，且与现有图资不符合，并无掩盖事实，会将所有资料交由检调侦查，盼早日厘清真相。

高雄市上周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为30人、302人受伤。

虽然检调单位仍在查明肇祸原因，不过可能牵涉的李长荣化工 股价已连续跌停五日，今日股价收报17.45台币。(完)