重发 -国际油市：航煤现货贴水扩大，供给仍充裕

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路透新加坡8月7日 - 航煤现货较新加坡报价贴水周四扩大，贸易消息指出，此乃因供给仍旧充裕，且运向欧洲套利的可行性不高。
路透数据显示，航煤较新加坡报价贴水扩大0.05美元至0.35美元。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售4万吨航煤给维多，每桶较新加坡报价贴水0.6-0.7美元；交易商称有鉴于航煤基本面转差，这是一个“具有竞争力”的价格。
一名新加坡交易商表示，对于多数交易商而言，将亚洲航煤运至欧洲的套利操作难有获利，但部分业者可能得要完成西方的定期合约规定。
另一名交易商则表示，当前氛围要较几个月前好一些，因库存下滑。
International Enterprise数据显示，8月6日止当周，新加坡陆上柴油及航煤库存降至三个月低点1,088.1万桶。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易，未有航煤交易。
壳牌从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月25-29日装运，每桶较新加坡8月25-29日均价贴水0.40美元。(完)
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(编译 张明钧; 审校 戴素萍)