欧洲已公布经济指标--2014/8/7

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 p +0.8 f +3.1 p 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5 f 法国 第一季 +0.0 f +0.2 f -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.1 r -0.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 6月 +0.2 p -0.1 f +1.9 p 德国 7月 +0.3 p +0.3 f +0.8 p 法国(HICP) 6月 +0.0 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 7月 -2.1 p +0.1 f 持平 p 生产者物价指数(PPI) 英国 6月 -0.2 u-p -0.1 u-f +0.2 u-p 德国 6月 持平 -0.2 -0.7 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 3-5月 6.5 6.8 德国 7月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 6月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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