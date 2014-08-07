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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:36 BJT

美国热股：21世纪福斯盘初股价劲升逾6%，季度营收优于预期

路透8月7日 - 21世纪福斯(福克斯) 季度获利优于华尔街预期，且高层主管强调不会对时代华纳提出新的收购案。

21世纪福斯盘初股价劲升逾6%至34.45美元，周三收报32.33美元。(完) 　　
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