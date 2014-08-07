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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:35 BJT

修正 -美国热股：美国银行盘初股价涨1.3%，抵押债券调查接近达成协议

(删除标题中多余赘字)

路透8月7日 - 一名了解情况的消息人士周三表示，美国银行 接近与美国司法部达成协议，准备支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查。

美国银行盘初股价上涨1.3%至15.4美元，周三收报15.2美元。(完) 　　
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