修正 -美国热股：美国银行盘初股价涨1.3%，抵押债券调查接近达成协议

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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路透8月7日 - 一名了解情况的消息人士周三表示，美国银行 接近与美国司法部达成协议，准备支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查。
美国银行盘初股价上涨1.3%至15.4美元，周三收报15.2美元。(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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