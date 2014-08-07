欧洲个股：挪威主权财富基金对菲亚特与克莱斯勒合并案投下反对票

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透米兰8月7日 - 菲亚特(Fiat/飞雅特) 网站显示，该公司股东挪威央行8月1日投票反对菲亚特与克莱斯勒合并。挪威央行为挪威主权财富基金的代表。
该次股东会中已经通过这项合并案，但若决定执行售股权利以取得现金补偿的投资人过多，则合并案仍有可能破局。
当被问及挪威主权财富基金是否有意行使退出权时，一名挪威央行的发言人拒绝置评，他称该行从不就单一投资或企业置评。
根据菲亚特董事长John Elkann所朗读的股东会纪录，挪威央行参加股东会时持股比重达2.15%。
不过意大利股市监管机构Consob本周申报文件显示，挪威央行已在股东会前一天7月31日将持股比重降至1.338%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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