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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 20:02 BJT

欧洲个股：挪威主权财富基金对菲亚特与克莱斯勒合并案投下反对票

路透米兰8月7日 - 菲亚特(Fiat/飞雅特) 网站显示，该公司股东挪威央行8月1日投票反对菲亚特与克莱斯勒合并。挪威央行为挪威主权财富基金的代表。

该次股东会中已经通过这项合并案，但若决定执行售股权利以取得现金补偿的投资人过多，则合并案仍有可能破局。

当被问及挪威主权财富基金是否有意行使退出权时，一名挪威央行的发言人拒绝置评，他称该行从不就单一投资或企业置评。

根据菲亚特董事长John Elkann所朗读的股东会纪录，挪威央行参加股东会时持股比重达2.15%。

不过意大利股市监管机构Consob本周申报文件显示，挪威央行已在股东会前一天7月31日将持股比重降至1.338%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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