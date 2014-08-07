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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:36 BJT

美国热股：Molycorp盘初股价劲扬逾9%，该公司称获得Oaktree融资承诺

路透8月7日 - 稀土生产商Molycorp 称获得Oaktree Capital Management承诺融资4亿美元。该公司表示，将透过信贷安排及将Mountain Pass工厂的某些设备出售并回租的方式取得融资。

Molycorp盘初股价劲扬逾9%至2.24美元，周三收报2.04美元。(完) 　　
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