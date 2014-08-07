美国企业：房利美录得季度获利，将支付37亿美元给财政部

路透华盛顿8月7日 - 由政府掌控的抵押贷款融资公司房利美 周四表示，该公司在录得季度获利后，将支付美国纳税人37亿美元。

房利美在金融危机高峰期间由美国政府接管后，获得了1,161亿美元的纳税人资金援助，该公司在9月支付最新款项之后，总计支付了1,305亿美元。