版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:32 BJT

美国热股：SANDRIDGE ENERGY盘初股价跌逾5%，公司调降全年产量预估

路透8月7日 - 油气公司SANDRIDGE ENERGY INC 调降全年产量预估至油当量2,800-2,900万桶，原先为2,960万桶，指称Permian区的含水率过高，且中陆地区又受到电力和天气的干扰。

SANDRIDGE ENERGY 盘初股价挫跌逾5%至5.45美元，周三收报5.76美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐