美国企业：房贷美连11季实现获利，将奉上19亿美元予纳税人

路透华盛顿8月7日 - 由美国政府掌控的抵押贷款融资公司--房贷美 表示，公司连续11季实现获利，将为美国纳税人奉上19亿美元。

房贷美在金融危机高峰期间由美国政府接管后，获得了713亿美元的纳税人资金援助，该公司在9月支付最新款项之后，总计支付882亿美元。