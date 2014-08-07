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债券 | 2014年 8月 7日 星期四 20:30 BJT

美国企业：房贷美连11季实现获利，将奉上19亿美元予纳税人

路透华盛顿8月7日 - 由美国政府掌控的抵押贷款融资公司--房贷美 表示，公司连续11季实现获利，将为美国纳税人奉上19亿美元。

房贷美在金融危机高峰期间由美国政府接管后，获得了713亿美元的纳税人资金援助，该公司在9月支付最新款项之后，总计支付882亿美元。

房贷美为美国第二大抵押贷款资金来源，4-6月当季净利为14亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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