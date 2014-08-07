美国热股：高盛盘初股价小升，旗下替代交易系统遭到调查

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透8月7日 - 高盛 表示，旗下替代交易系统遭到调查，因有可能错误使用及流传有关于其公司发展的非公开资讯。
高盛盘初股价上涨0.1至169.99美元，周三收报169.74美元。(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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