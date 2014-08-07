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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:33 BJT

美国热股：高盛盘初股价小升，旗下替代交易系统遭到调查

路透8月7日 - 高盛 表示，旗下替代交易系统遭到调查，因有可能错误使用及流传有关于其公司发展的非公开资讯。

高盛盘初股价上涨0.1至169.99美元，周三收报169.74美元。(完) 　　
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