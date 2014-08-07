国际油市：石脑油裂解价差回升，韩商出面采购

路透新加坡8月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从两个月低点上升3%至每吨127.83美元，部分买气是来自于韩国。

LG化学在市场上寻求9-12月交运至Daesan的船货，但标购的结果尚不明朗。

交易商预期LG化学下周将回归市场，提出定期标购，当前疲软市况鼓励买家锁定偏低的升水。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)正在敲定买进2014年10月至2015年9月石脑油，部分交易商称其可能买进30万吨或以上，到岸价格(CIF)价格为较日本报价每吨升水5.00-5.50美元。但尚无法证实此一消息。

Lotte Chemical正在洽购定期船货，期限可能为12个月或6个月，从10月起算。

亚洲汽油裂解价差连续第二天小涨，来到4.21美元，约为今年前七个月平均裂解价差的一半。

新加坡现货市场方面，今日无石脑油交易。

中国石油出售一批92-辛烷值汽油给Phillips 66，8月28日至9月1日装运，每桶108.80美元。

BP出售一批92-辛烷值汽油给Gunvor，8月26-31日装运，每桶109.00美元。(完)

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