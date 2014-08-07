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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘上扬，此前乐观劳动市场数据出炉

路透纽约8月7日 - 美国股市周四全面走升，此前乐观劳动市场数据出炉，突显出美国经济相对强劲，尽管俄罗斯和西方之间有相互制裁的情况。

道琼工业指数 涨49.97点，或0.3%，至16,493.31点。标准普尔500指数 涨7.07点，或0.37%，至1,927.31点。Nasdaq指数 涨15.43点，或0.35%，至4,370.48。(完)
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