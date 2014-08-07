美国股市：开盘上扬，此前乐观劳动市场数据出炉

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透纽约8月7日 - 美国股市周四全面走升，此前乐观劳动市场数据出炉，突显出美国经济相对强劲，尽管俄罗斯和西方之间有相互制裁的情况。
道琼工业指数 涨49.97点，或0.3%，至16,493.31点。标准普尔500指数 涨7.07点，或0.37%，至1,927.31点。Nasdaq指数 涨15.43点，或0.35%，至4,370.48。(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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