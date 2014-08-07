美国数据：6月消费者信贷增加172.6亿美元，预估为增长185.5亿美元

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透华盛顿8月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，6月美国消费者信贷增长幅度小于预期，因家庭减少使用信用卡，之前反映信用卡使用情况的循环信贷连续三个月大幅增长。
美国6月消费者信贷增加172.6亿美元，至3.21万亿美元，预估为增长185.5亿美元。5月消费者信贷被上修至增加196.4亿美元，之前公布为196亿美元。
反映信用卡使用情况的6月循环信贷仅增加9.4154亿美元，5月循环信贷被下修至增加17.4亿美元。6月循环信贷为连续第四个月增长。
包括汽车货款和学生贷款在内的非循环信贷在6月大幅增长163.1亿美元。5月经修正后为增长179亿美元，之前公布为增长178.2亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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