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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 03:08 BJT

美国数据：6月消费者信贷增加172.6亿美元，预估为增长185.5亿美元

路透华盛顿8月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，6月美国消费者信贷增长幅度小于预期，因家庭减少使用信用卡，之前反映信用卡使用情况的循环信贷连续三个月大幅增长。

美国6月消费者信贷增加172.6亿美元，至3.21万亿美元，预估为增长185.5亿美元。5月消费者信贷被上修至增加196.4亿美元，之前公布为196亿美元。

反映信用卡使用情况的6月循环信贷仅增加9.4154亿美元，5月循环信贷被下修至增加17.4亿美元。6月循环信贷为连续第四个月增长。

包括汽车货款和学生贷款在内的非循环信贷在6月大幅增长163.1亿美元。5月经修正后为增长179亿美元，之前公布为增长178.2亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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