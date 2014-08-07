英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因德拉吉的讲话拉低欧元

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透伦敦8月7日 - 英镑兑欧元周四小幅上涨，之前欧洲央行总裁德拉吉称基本面对欧元不利，且强调地缘政治紧张局势对欧元带来影响。
欧洲央行周四宣布维持利率在0.15%不变，总裁德拉吉在央行会议后表示，“将密切监控地缘政治风险升高及汇率发展的潜在冲击”，且指出，欧元区及美国和英国货币政策将持续分歧。
德拉吉没有公布任何新的刺激举措，但他强调，一旦通胀前景进一步回落，欧洲央行准备采取量化宽松政策。
在德拉吉在记者会上讲话后，欧元兑英镑 触及0.7925英镑日内低位，日内下跌0.2%，在记者会开始时报大约0.7944英镑。
“德拉吉的讲话，将可能带来重大影响，他真的喊低了欧元，他的讲话将支持欧元未来走低，”Forex.com研究部董事Kathleen Brooks说，“他谈到(欧元区与英美的)政策背离...他证实了欧洲央行将保持温和的通胀立场。”
周四稍早，英国央行也宣布维持利率在0.5%纪录低位不变。
美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人。 数据直指美国就业市场进一步增强。
英镑兑美元 跌0.1%，报1.6841美元。
英债价格几无变动，10年期英债收益率 持稳在2.52%，周四稍早一度触及2.493%的一年新低。
美国初请失业金人数下降导致英债回吐稍早升幅，30年期英债收益率曾跌至2013年5月来最低的3.173%。
英债表现不及德债 ，两者的10年期公债收益率差升至最宽143.6个基点，日内走宽3个基点，为8月1日来首见的水平。(完)
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路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/