英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因德拉吉的讲话拉低欧元

路透伦敦8月7日 - 英镑兑欧元周四小幅上涨，之前欧洲央行总裁德拉吉称基本面对欧元不利，且强调地缘政治紧张局势对欧元带来影响。

欧洲央行周四宣布维持利率在0.15%不变，总裁德拉吉在央行会议后表示，“将密切监控地缘政治风险升高及汇率发展的潜在冲击”，且指出，欧元区及美国和英国货币政策将持续分歧。

德拉吉没有公布任何新的刺激举措，但他强调，一旦通胀前景进一步回落，欧洲央行准备采取量化宽松政策。

在德拉吉在记者会上讲话后，欧元兑英镑 触及0.7925英镑日内低位，日内下跌0.2%，在记者会开始时报大约0.7944英镑。

“德拉吉的讲话，将可能带来重大影响，他真的喊低了欧元，他的讲话将支持欧元未来走低，”Forex.com研究部董事Kathleen Brooks说，“他谈到(欧元区与英美的)政策背离...他证实了欧洲央行将保持温和的通胀立场。”

周四稍早，英国央行也宣布维持利率在0.5%纪录低位不变。

美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人。 数据直指美国就业市场进一步增强。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.6841美元。

英债价格几无变动，10年期英债收益率 持稳在2.52%，周四稍早一度触及2.493%的一年新低。

美国初请失业金人数下降导致英债回吐稍早升幅，30年期英债收益率曾跌至2013年5月来最低的3.173%。

英债表现不及德债 ，两者的10年期公债收益率差升至最宽143.6个基点，日内走宽3个基点，为8月1日来首见的水平。(完)

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