欧洲股市：下滑，因葡萄牙股市大跌及西方和俄罗斯关系紧张

* 对葡萄牙银行的忧虑打压葡萄牙股市

* 欧洲央行维持利率在纪录低位

* 乌克兰/俄罗斯制裁令股市承压

路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周四下跌，因担心葡萄牙银行体系，且西方和俄罗斯的关系紧张。

欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低位0.15%不变，但投资者普遍预期如此，消息对股市无甚影响。

葡萄牙PSI-20指数 大幅收低2.3%，表现落后于较广泛的欧洲股指，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下滑0.7%，报1,314.27点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌1.23%，报3,012.88点。

交易商表示，投资者对葡萄牙圣灵银行获得国家救助仍有忧虑，导致葡萄牙股市受创。

西方国家和俄罗斯关系紧张也拖累欧洲股市。

俄罗斯周四宣布禁止美国、欧盟、加拿大、澳洲和挪威所有肉类、鱼、乳制品、水果和蔬菜进口，为期一年，与西方就乌克兰危机触发的经济战升级。

许多德国企业在俄罗斯有重大业务利益，因此可能受到制裁的影响。德国股市DAX指数 收低1%，报9,038.97点，从6月底触及的纪录高位继续回落。

欧洲央行总裁德拉吉周四重申，央行仍有动用量化宽松政策的可选项，以扶助欧元区整体经济。