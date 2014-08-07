拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因俄罗斯和西方关系紧张令人忧虑

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透圣保罗8月7日 - 拉美货币周四下跌，因东欧地缘政治紧张局势不断升级，驱使投资者青睐美元等避险资产。
俄罗斯周三表示，将禁止美国所有食品和欧盟所有水果和蔬果进口，回应西方对俄支持乌克兰分离主义者所实施的制裁。俄罗斯的行动比市场预期的更严厉。
俄罗斯的消息令风险意愿下降，进一步推动投资者退出新兴市场。
在下午交易中，巴西雷亚尔兑美元 下跌，至2.29雷亚尔以上。一些交易商认为巴西央行调整了其扞卫雷亚尔的非正式交投区间目标，从目前区间2.20-2.25雷亚尔改为2.25-2.30雷亚尔。
巴西央行总裁Carlos Hamilton Araujo周四表示，如果雷亚尔进一步贬值，他预期通胀将放缓。
墨西哥披索兑美元 下滑约0.3%，之前数据显示墨西哥7月通胀年率升至五个月高位。(完)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/