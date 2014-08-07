版本:
中国
债券 | 2014年 8月 8日 星期五 01:45 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因俄罗斯和西方关系紧张令人忧虑

路透圣保罗8月7日 - 拉美货币周四下跌，因东欧地缘政治紧张局势不断升级，驱使投资者青睐美元等避险资产。

俄罗斯周三表示，将禁止美国所有食品和欧盟所有水果和蔬果进口，回应西方对俄支持乌克兰分离主义者所实施的制裁。俄罗斯的行动比市场预期的更严厉。

俄罗斯的消息令风险意愿下降，进一步推动投资者退出新兴市场。

在下午交易中，巴西雷亚尔兑美元 下跌，至2.29雷亚尔以上。一些交易商认为巴西央行调整了其扞卫雷亚尔的非正式交投区间目标，从目前区间2.20-2.25雷亚尔改为2.25-2.30雷亚尔。

巴西央行总裁Carlos Hamilton Araujo周四表示，如果雷亚尔进一步贬值，他预期通胀将放缓。

墨西哥披索兑美元 下滑约0.3%，之前数据显示墨西哥7月通胀年率升至五个月高位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐