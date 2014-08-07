纽约期市：咖啡期货因价差压力而下跌，原糖期货跌至五个半月低位

路透纽约/伦敦8月7日 - 阿拉比卡咖啡期货周四下挫超过3%，因投资者展期和结清近月合约头寸，而原糖期货在全球库存充裕的情况下，跌至五个半月低位，盘中交投震荡。

洲际交易所(ICE)可可期货小升至三年高位，因大量9月合约展期至12月合约，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可也上涨。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收跌6.85美分，或3.6%，报每磅1.8400美元，远低于周五触及的三个月高位2.0740美元。

“人们关注9月/12月的结构，很疲弱。我认为多头在结清头寸，而不是展期，”NickJenCapital合作伙伴Nick Gentile说。

9月/12月阿拉比卡咖啡期货价差走宽至约4.3美分，周三为3.9美分，9月合约首个交割通知日在8月21日。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 下跌22美元，或1.1%，收报每吨1,974美元。

糖价最初上升，受后续买盘支撑，不过，价格之后由升转跌，交投在0.6美分的宽阔区间内。尽管投资者担忧巴西天气干燥对甘蔗造成影响，但供应充裕向糖价施压。

ICE-10月原糖期货 跌0.27美分，或1.7%，收报每磅16.05美分，为2月中来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌6.10美元，或1.4%，收报每吨430.70美元。

ICE-12月可可期货 收升15美元，或0.5%，报每吨3,215美元，略低于日内高位3,219美元，此为三年高点。伦敦12月可可期货 也上涨3英镑，或0.2%，收报每吨2,005英镑，略低于周一触及的三年高位2,011英镑。(完)

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