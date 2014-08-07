版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货涨跌互见，旧作大豆上升而新作大豆下跌

路透芝加哥8月7日 - 美国大豆期货周四涨跌互见，交易商说，旧作大豆合约上升，新作大豆合约因收成预期下跌。

一些回补空头为8月大豆合约提供支撑，该合约将在一周后到期。

令人失望的出口数据也进一步向大豆施压。

豆粕期货跟随大豆表现，8月和9月豆粕收高，新作豆粕收低。

豆油供应充裕和国内需求疲弱拖累豆油期货，令价格接近五年低位。

美国农业部表示，最新一周出口销售旧作大豆9.49万吨，市场预期为10-20万吨，新作大豆出口销售101万吨，接近市场预估区间的低端。

8月大豆期货合约 收高13美分，报每蒲式耳12.50美元。

8月豆粕合约 收高2.6美元，报每短吨390.6美元。8月豆油合约 跌0.17美分，报35.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,836口，豆粕为52,678口，豆油为62,402口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐