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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因获利了结和技术性卖出

路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商说，因技术性卖出和获利了结，上日小麦触及一个月高位，当时因担忧俄罗斯和乌克兰的政治动荡重燃可能抑制谷物出口。

尽管俄罗斯禁止一些欧美食品进口，但谷物交易商预计，俄罗斯将继续在国际市场以具竞争力的价格出口小麦。俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示，俄罗斯的进口禁令将不会对该国谷物出口造成影响。

CBOT-9月合约 在连涨六天后下跌，收低6-1/2美分，报每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移动均线切入位5.72-1/4美元。

美国农业部表示，最新一周出口销售2014/15年美国小麦59.09万吨，和市场预期一致，且出口销售2015/16年小麦3万吨。

巴西Conab表示，巴西2014年小麦收成很可能达到750万吨，高于一个月前预期的740万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为165,704口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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