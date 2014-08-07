芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因获利了结和技术性卖出

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商说，因技术性卖出和获利了结，上日小麦触及一个月高位，当时因担忧俄罗斯和乌克兰的政治动荡重燃可能抑制谷物出口。
尽管俄罗斯禁止一些欧美食品进口，但谷物交易商预计，俄罗斯将继续在国际市场以具竞争力的价格出口小麦。俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示，俄罗斯的进口禁令将不会对该国谷物出口造成影响。
CBOT-9月合约 在连涨六天后下跌，收低6-1/2美分，报每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移动均线切入位5.72-1/4美元。
美国农业部表示，最新一周出口销售2014/15年美国小麦59.09万吨，和市场预期一致，且出口销售2015/16年小麦3万吨。
巴西Conab表示，巴西2014年小麦收成很可能达到750万吨，高于一个月前预期的740万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为165,704口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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