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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.46%，Nasdaq指数下跌0.46%

路透纽约8月7日 - 美国股市周四收低，因投资者担心俄罗斯和西方的制裁对峙，令股市抹去稍早因就业数据良好带动的涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低75.07点，或0.46%，至16,368.27点。标准普尔500指数 下跌10.67点，或0.56%，至1,909.57点；Nasdaq指数 收低20.09点，或0.46%，至4,334.97点。(完)
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