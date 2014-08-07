美国股市：道琼工业指数收低0.46%，Nasdaq指数下跌0.46%

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透纽约8月7日 - 美国股市周四收低，因投资者担心俄罗斯和西方的制裁对峙，令股市抹去稍早因就业数据良好带动的涨幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低75.07点，或0.46%，至16,368.27点。标准普尔500指数 下跌10.67点，或0.56%，至1,909.57点；Nasdaq指数 收低20.09点，或0.46%，至4,334.97点。(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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